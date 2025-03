Oro olimpico e record per la toscana Sabatini

Il reporter di Al Jazeera è pronto per la diretta, ma il missile di Israele cade proprio dietro di lui

Paralimpiadi, l'atleta originaria di Livorno e residente a Porto Ercole ha vinto nei 100 metri femminili T63 davanti ad altre due italiane

TOKYO — Nuova medaglia olimpica per un'atleta toscana alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta di 19 anni Ambra Sabatini ha vinto i 100 metri femminili categoria T63 (atleti che gareggiano con una protesi a un arto) stabilendo anche il record del mondo con il tempo di 14 secondi e 11.

Sabatini è originaria di Livorno e vive a Porto Ercole (Grosseto). Dietro di lei altre due italiane, Martina Caironi, 31 anni di Bergamo e Monica Graziana Contraffatto, 40 anni di Caltanisetta.

Il mio obiettivo? Le paralimpiadi». È tutta in queste poche parole la forza e la tenacia di una ragazza di 17 anni che il 5 giugno ha visto cambiare la propria vita. Per sempre.

La giovane toscana nel 2019, quando già praticava atletica, ebbe un incidente mentre era con il padre sullo scooter. I due si scontrarono con un'auto e la ragazza perse una gamba, che le venne amputata. Da lì è iniziato un nuovo percorso, Sabatini faceva gare di mezzofondo, mentre adesso si è dedicata alla velocità con un successo tale da fare il record del mondo.

foto Comitato paralimpico italiano da Fb

L'Italia con questo tris di medaglie raggiunge quota 69 in questi giochi. Per Sabatini, Caironi e Contraffatto una grande gioia, con l'atleta toscana che ha raggiunto lo stesso risultato (con in più il record mondiale) di Marcell Jacobs, vincitore dei 100 metri piani nelle Olimpiadi del mese scorso.

foto Comitato paralimpico italiano da Fb

foto Comitato paralimpico italiano da Fb

foto Comitato paralimpico italiano da Fb

foto Comitato paralimpico italiano da Fb

foto Comitato paralimpico italiano da Fb

foto Comitato paralimpico italiano da Fb