Atletica, i cadetti al Trofeo dei Laghi

La rappresentativa ha visto insieme Atletica Livorno, Libertas Unicusano Livorno, Arcobaleno Collesalvetti, CG Atletica Costa Etrusca, Atleticaelba

PROVINCIA DI LIVORNO — Era dal 1941 che la Rappresentativa di Livorno d'atletica non varcava i confini regionali, ma domenica 8 Giugno è stata l'occasione per ricominciare in occasione del 33esimo Trofeo dei Laghi a Rovellasca (CO).

La trasferta si è concretizzata grazie all'interessamento di Fidal Livorno, alla disponibilità dell'organizzatore Fidal Como-Lecco, con l'indispensabile appoggio di 5 società provinciali, Atletica Livorno, Libertas Unicusano Livorno, Arcobaleno Collesalvetti, CG Atletica Costa Etrusca, Atleticaelba. Poco meno di 30 cadetti/e tra i 14 e i 15 anni, accompagnati dal Delegato Simone Francalacci e dagli allenatori Nicola Grossi, Antonio Schiavone ed Andrea Mercaldo, si sono potuti confrontare con i coetanei di Lombardia, Liguria e Piemonte.

In gara 17 rappresentative, in rappresentanza di 8 province lombarde, 3 liguri, 5 piemontesi e quella livornese. La manifestazione 3^ in Italia per gli u16 come valore ha visto Livorno ben figurare, dopo la sfilata d'apertura con coreografia da grandi eventi si sono aperte le gare.

Il bilancio sportivo è di una vittoria e molti atleti a podio, peccato per gli esiti nei 2000 per infortunio della Luccarelli e la squalifica di Claudio Mercaldo quando era in 2^ posizione nei 5 km di marcia.

Alla fine vittoria per Milano, che nella simil manifestazione indoor svolta a Febbraio a Venturina aveva vinto il Trofeo del Litorale, secondo Torino, terzo Como-Lecco, a seguire in classifica Bergamo, Varese, Cuneo, Brescia, Cremona e in coda Livorno.

Giovanni Monelli del gruppo Costa Etrusca fa suo il Trofeo dei Laghi per quello che riguarda il salto in lungo volando a 6,46 metri. Secondo nel peso Mattia Rotini (Atl Li) con una spallata a 14.61. I podi continuano con Agata Giusti (Lib Li) nel giavellotto, l'attrezzo vola a 36.30 in terza posizione, non è da meno negli 80 Rachel Ikponmweb (Atl Li) terza con 10"13.