Cronaca Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 18:30
Tir si ribalta, un ferito e traffico in tilt
Sul posto sono intervenuti personale medico, vigili del fuoco e polizia stradale
COLLESALVETTI — Questa mattina, verso le 10, un tir si è ribaltato sulla Variante all'altezza di Stagno dalla parte del raccordo con la Firenze-Pisa-Livorno.
Il mezzo è finito fuori strada nell'area verde.
Sul posto per prestare i primi soccorsi al conducente sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Svs Livorno e l'automedica.
L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.
Presente anche la polizia stradale per gestire il traffico in tilt.
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