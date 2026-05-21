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Cronaca Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 18:30

Tir si ribalta, un ferito e traffico in tilt

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Sul posto sono intervenuti personale medico, vigili del fuoco e polizia stradale



COLLESALVETTI — Questa mattina, verso le 10, un tir si è ribaltato sulla Variante all'altezza di Stagno dalla parte del raccordo con la Firenze-Pisa-Livorno. 

Il mezzo è finito fuori strada nell'area verde.

Sul posto per prestare i primi soccorsi al conducente sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Svs Livorno e l'automedica.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.

Presente anche la polizia stradale per gestire il traffico in tilt.

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