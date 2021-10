Covid, 5 casi a Livorno e altrettanti in provincia

Il dettaglio per Comune di residenza delle positività al coronavirus rilevate sul territorio provinciale nell'arco delle ultime 24 ore

LIVORNO — Sono 10 i nuovi casi Covid-19 accertati nelle ultime ore in provincia di Livorno, che anche oggi non registra decessi. Cinque le nuove positività al coronavirus rilevate fra i residenti del Comune capoluogo.

I restanti cinque casi nei Comuni di Rosignano Marittimo (3), Cecina (1) e Piombino (1).

In Toscana, nelle ultima 24 ore, sono stati accertati complessivamente 208 nuovi casi di positività al virus e 4 decessi. I toscani ricoverati sono oggi 241 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno).