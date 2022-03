Assalto alle auto in transito, Daspo per 6 giovani

In 6 sono indagati per violenza privata, danneggiamento e attentato alla sicurezza della circolazione stradale. 4 sono minorenni

LIVORNO — Era la notte di domenica 30 Gennaio quando alcune auto in transito tra via Roma e via Cambini vennero bloccate da un gruppo di giovani che assaltarono i mezzi arrampicandosi sui veicoli e aprendo gli sportelli.

Dopo i fatti sono subito scattate le indagini della Digos volte a ricostruire quanto accaduto. Grazie all'analisi dei numerosi filmati acquisiti sia dal web che dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, insieme alle testimonianze e alle denunce raccolte, gli agenti hanno individuato in 6 giovani tra i 16 e i 18 anni (4 di loro sono minorenni) alcuni dei presunti autori dei gesti, ora indagati in concorso tra loro per violenza privata, danneggiamento di cose, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, e attentato alla sicurezza della circolazione stradale.

Questa mattina, spiega una nota della questura, durante una serie di perquisizioni la polizia ha sequestrato degli indumenti compatibili con quelli indossati dagli autori al momento della commissione dei reati, insieme ad altro materiale utile all’identificazione degli altri componenti del gruppo.

Nei confronti di ognuno, il questore ha emesso un Daspo che vieta loro l'accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento nelle principali zone della movida livornese per i prossimi due anni, oltre all’obbligo di comparizione alla polizia giudiziaria per lo stesso periodo.

Nei confronti di un 18enne, in quanto gravato da precedenti specifici, è stata inoltre adottata la misura di prevenzione dell’avviso orale.