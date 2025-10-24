Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:20 METEO:LIVORNO15°20°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
sabato 25 ottobre 2025
Tutti i titoli:
Sicurezza sul lavoro, confronto in Provincia Mareggiate, allerta meteo prorogata Montenero, la funicolare si ferma per lavori Difesa del suolo, 1,7 milioni nel Livornese
corriere tv
Crozza-Sinner è oppor-tennista: «Sono italiano quando c'è da guadagnare il grano»
Crozza-Sinner è oppor-tennista: «Sono italiano quando c'è da guadagnare il grano»

Cronaca venerdì 22 agosto 2025 ore 12:35

Sporco e insetti in cucina, chiuso un bar

Condividi

È questo il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas in collaborazione con personale Asl



LIVORNO — I carabinieri del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, hanno effettuato ispezioni all’interno di diversi esercizi di preparazione e somministrazione alimenti.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rilevato che in un bar del centro di Livorno i locali di preparazione e somministrazione degli alimenti erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco e residui di precedenti lavorazioni non rimosse dalle attrezzature, oltre alla presenza di insetti infestanti nel locale cucina e nei servizi igienici. 

Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord-Ovest che ha disposto l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti fino ad avvenuta risoluzione delle criticità.

Il controllo ha inoltre comportato sanzioni a carico del titolare per importo complessivo pari a 3.000 euro

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del Nas in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Le raffiche di vento continuano a soffiare sulla costa. Sospesi i collegamenti marittimi con Capraia, all'Elba solo Moby effettua servizio
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Lavoro

Sicurezza sul lavoro, confronto in Provincia

Attualità

Mareggiate, allerta meteo prorogata

Attualità

Montenero, la funicolare si ferma per lavori

Attualità

Difesa del suolo, 1,7 milioni nel Livornese