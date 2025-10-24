Sporco e insetti in cucina, chiuso un bar

È questo il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas in collaborazione con personale Asl

LIVORNO — I carabinieri del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, hanno effettuato ispezioni all’interno di diversi esercizi di preparazione e somministrazione alimenti.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rilevato che in un bar del centro di Livorno i locali di preparazione e somministrazione degli alimenti erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco e residui di precedenti lavorazioni non rimosse dalle attrezzature, oltre alla presenza di insetti infestanti nel locale cucina e nei servizi igienici.

Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord-Ovest che ha disposto l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti fino ad avvenuta risoluzione delle criticità.

Il controllo ha inoltre comportato sanzioni a carico del titolare per importo complessivo pari a 3.000 euro.

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del Nas in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.