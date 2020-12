Coronavirus, zero decessi e 34 nuovi casi

Funerali Paolo Rossi, l'arrivo del feretro portato a spalla dai suoi ex compagni, i campioni dell'82

E' il bilancio delle ultime 24 ore in provincia di Livorno. In Toscana 574 le nuove positività accertate e altre 35 morti collegate al Covid-19

LIVORNO — La Regione Toscana, raccolti i dati dalle tre Ausl, conta oggi zero decessi collegati al coronavirus in provincia di Livorno su 35 in Toscana (ieri 75, ma alcuni dei quali avvenuti nei giorni precedenti).

Il numero di decessi di persone risultate positive nel Livornese, dunque, oggi resta stabile a 228 da inizio epidemia.



I nuovi contagi rilevati sul territorio provinciale nell'arco delle ultime 24 ore sono 34, un numero decisamente modesto se paragonato a quello delle ultime settimane. Con questi ultimi casi salgono a 7.795 le positività al coronavirus rilevate in provincia di Livorno dall'inizio dell'epidemia.

