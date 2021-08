Covid, 43 nuovi casi in città, 37 in provincia

Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono state accertate 80 nuove positività al coronavirus da Covid-19. I casi per singolo Comune

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono state accertate 80 nuove positività al coronavirus da Covid-19. Di seguito la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza, quest'ultimi in ordine per incidenza sulla popolazione.

- Area livornese 52 casi: Collesalvetti 9, Livorno 43.

- Valli Etrusche 21 casi: Castagneto Carducci 5, Rosignano Marittimo 5, Piombino 5, San Vincenzo 1, Cecina 4, Campiglia Marittima 1.

- Isola d'Elba 7 casi: Rio 4, Campo nell'Elba 2, Portoferraio 1.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono state accertate complessivamente 752 nuove positività al virus.