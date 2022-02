Covid, in provincia 348 nuovi contagi

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Il dettaglio per Comune delle nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente nei Comuni livornesi e comunicate oggi, venerdì 18 Febbraio

LIVORNO — Sono 348 i nuovi contagi da coronavirus Sars-Cov2 rilevati nelle ultime 24 ore fra la popolazione residente in provincia di Livorno.

Questa la ripartizione dei nuovi "casi Covid" per ambito territoriale e Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza dei casi sulla popolazione:

- Area Livornese 189 casi: Collesalvetti 23, Livorno 166;

- Valli Etrusche 134 casi: Campiglia Marittima 34, Bibbona 8, San Vincenzo 9, Suvereto 3, Cecina 26, Piombino 26, Rosignano Marittimo 22, Castagneto Carducci 6;

- Isola d'Elba 25 casi: Portoferraio 15, Marciana 2, Campo nell'Elba 4, Capoliveri 3, Porto Azzurro 1.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 3.324 (ieri 3.691) nuovi casi di positività al virus.