Covid, la provincia conta 1.119 nuovi contagi

Restano a quattro cifre le nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente in provincia di Livorno. Il dettaglio per Comune di residenza

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono stati accertati 1.119 nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov2 - numero inferiore rispetto a quello di ieri (1.509) ma sempre a quattro cifre.

Questa la ripartizione dei nuovi "casi Covid" per ambito territoriale e Comuni di residenza (in ordine per tasso di incidenza dei casi giornalieri sulla popolazione):

- Area livornese 712 casi: Collesalvetti 74, Livorno 638;

- Valli Etrusche 357 casi: Cecina 118, Bibbona 11, Suvereto 10, San Vincenzo 19, Rosignano Marittimo 84, Campiglia Marittima 31, Piombino 73, Sassetta 1, Castagneto Carducci 10,

- Isola d'Elba 50 casi: Campo nell'Elba 18, Marciana 5, Porto Azzurro 5, Portoferraio 14, Marciana Marina 2, Rio 3, Capoliveri 3.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 10.535 nuovi casi di positività al virus (ieri 13.810).