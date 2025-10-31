Dispersi in mare, riprese le ricerche

«Tre colpi di clacson e in pochi secondi si corre a oltre 200 km/h»: come funzionano le gare clandestine a Roma - il racconto di un partecipante

Sono ancora entrambi dispersi. La ricostruzione della Capitaneria di porto di Livorno

LIVORNO — Proseguono nel porto di Livorno le operazioni di ricerca dei due uomini da ieri dispersi in mare.

Lo fa sapere attraverso una nota la Capitaneria di porto di Livorno.

Tutto è iniziato intorno alle ore 13 di ieri, quando, nei pressi dell’accosto 22 del bacino di evoluzione del canale industriale, due persone di nazionalità straniera, trovate clandestinamente a bordo della nave Stena Shipper, si sono buttate in mare per sottrarsi ai controlli.

I due, che di erano detti di nazionalità marocchina, inizialmente sono stati visti nuotare in direzione del canale industriale, sono successivamente scomparsi alla vista.

Le persone risultano tuttora disperse.

Le ricerche, coordinate dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Livorno, stanno interessando l’intero bacino portuale e le aree limitrofe.

Alle operazioni partecipano unità navali della Guardia Costiera, motovedette dei Vigili del Fuoco, mezzi dei Piloti del Porto e dei rimorchiatori.

L’attività di ricerca proseguirà almeno fino al tramonto, compatibilmente con le condizioni di luce e meteo-marine.