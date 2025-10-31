Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 13:18 METEO:LIVORNO16°21°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
venerdì 31 ottobre 2025
Tutti i titoli:
Dispersi in mare, riprese le ricerche Droga nella cassaforte, tre arrestati Disastro aviatorio Capraia, ricordate le vittime Incendio in un appartamento, tre intossicati
corriere tv
«Tre colpi di clacson e in pochi secondi si corre a oltre 200 km/h»: come funzionano le gare clandestine a Roma - il racconto di un partecipante
«Tre colpi di clacson e in pochi secondi si corre a oltre 200 km/h»: come funzionano le gare clandestine a Roma - il racconto di un partecipante

Cronaca venerdì 31 ottobre 2025 ore 13:18

Dispersi in mare, riprese le ricerche

Condividi
Foto di archivio

Sono ancora entrambi dispersi. La ricostruzione della Capitaneria di porto di Livorno



LIVORNO — Proseguono nel porto di Livorno le operazioni di ricerca dei due uomini da ieri dispersi in mare. 

Lo fa sapere attraverso una nota la Capitaneria di porto di Livorno.

Tutto è iniziato intorno alle ore 13 di ieri, quando, nei pressi dell’accosto 22 del bacino di evoluzione del canale industriale, due persone di nazionalità straniera, trovate clandestinamente a bordo della nave Stena Shipper, si sono buttate in mare per sottrarsi ai controlli.

I due, che di erano detti di nazionalità marocchina, inizialmente sono stati visti nuotare in direzione del canale industriale, sono successivamente scomparsi alla vista.

Le persone risultano tuttora disperse. 

Le ricerche, coordinate dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Livorno, stanno interessando l’intero bacino portuale e le aree limitrofe.

Alle operazioni partecipano unità navali della Guardia Costiera, motovedette dei Vigili del Fuoco, mezzi dei Piloti del Porto e dei rimorchiatori. 

L’attività di ricerca proseguirà almeno fino al tramonto, compatibilmente con le condizioni di luce e meteo-marine.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La forte pioggia ha causato disagi in varie zone della città. 93,4 millimetri di pioggia in un'ora. L'allerta temporali prosegue fino a mezzanotte
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Dispersi in mare, riprese le ricerche

Cronaca

Droga nella cassaforte, tre arrestati

Attualità

Disastro aviatorio Capraia, ricordate le vittime

Cronaca

Incendio in un appartamento, tre intossicati