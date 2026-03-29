Cronaca Domenica 29 Marzo 2026 ore 10:55
Cinquantenne accoltellato durante una lite
Un 50enne è stata soccorso e trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita
LIVORNO — Una lite durante la notte in via Sardi a Livorno e un 50enne viene accoltellato.
È successo durante la notte fra sabato 28 e domenica 29 Marzo.
Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza della Svs di Livorno con a bordo il medico del 118 ed è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo.
Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.
(Notizia in aggiornamento)
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