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Cronaca Domenica 29 Marzo 2026 ore 10:55

Cinquantenne accoltellato durante una lite

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Foto di archivio

Un 50enne è stata soccorso e trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita



LIVORNO — Una lite durante la notte in via Sardi a Livorno e un 50enne viene accoltellato.

È successo durante la notte fra sabato 28 e domenica 29 Marzo.

Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza della Svs di Livorno con a bordo il medico del 118 ed è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.

(Notizia in aggiornamento)

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