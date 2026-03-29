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Cronaca Domenica 29 Marzo 2026 ore 10:55

Cinquantenne accoltellato durante una lite

Foto di archivio

Un 50enne è stata soccorso e trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita

LIVORNO — Una lite durante la notte in via Sardi a Livorno e un 50enne viene accoltellato. È successo durante la notte fra sabato 28 e domenica 29 Marzo. Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza della Svs di Livorno con a bordo il medico del 118 ed è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto. (Notizia in aggiornamento)