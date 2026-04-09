I 272 anni della polizia municipale

Cerimonia a villa Mimbelli in occasione dell'anniversario della fondazione del corpo livornese. 20 agenti in più entro il 2018

LIVORNO — il corpo della polizia municipale di Livorno compie 272 anni e per l'occasione, questa mattina si è svolta una cerimonia a villa Mimbelli. Presenti il sindaco Filippo Nogarin e il comandante Riccardo Pucciarelli, insieme alle principali autorità civili e militari cittadine.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli encomi attribuiti al personale che si è distinto per meriti di servizio nel corso dell'anno e i riconoscimenti al personale che invece è andato in pensione.



I presenti, tra cui molti cittadini, hanno avuto anche modo di osservare da vicino i veicoli e le apparecchiature tecnologiche in dotazione al corpo: autovelox, etilometro e street control. E hanno ricevuto l’opuscolo (in allegato) con la sintesi del lavoro fatto nell’anno e dei risultati raggiunti dai vari reparti della Polizia Municipale.

Questi i nomi degli agenti che hanno ricevuto oggi un elogio: David Barsotti, Pier Paolo Leoncini, Fabio Calvelli, Riccardo Palladini, Federico Carocci, Jonathan Davitti, Valerio Agliata, Maurizio Sola, Maria Giovanna Causarano, Marco Iacoponi, Debora Adimari, Massimo Nicoletti, Marco Vaccai, Stefano Sicilia, Matteo Manzi, Elena Grimaldi, Stefano Marconi, Irene Tafi, Daniele Spinetti, Barbara Venchi

"Ogni giorno - ha detto il sindaco ringraziando gli agenti- vi dannate l’anima sulle strade per far rispettare le regole in una città che la vulgata popolare vuole anarchica e allergica alle imposizioni, ma che in realtà si sta trasformando piano piano. Questa amministrazione ha deciso di promuovere e favorire questa trasformazione e per farlo ha deciso di puntare forte su di voi. E lo dimostra il piano assuntivo che abbiamo varato lo scorso anno e che porterà da qui al 2018 a rinfoltire i ranghi del corpo di polizia municipale con l’ingresso di 20 nuovi agenti. Non basta, lo sappiamo benissimo. E non basta anche perché ormai non sono più soltanto i sindaci ad aver capito quanto è importante il lavoro della polizia municipale".

"Oggi - ha aggiungo il primo cittadino- l’agente di polizia municipale si occupa di contrastare l’abusivismo commerciale, di sgomberare le case popolari occupate, di effettuare le indagini su chi abbandona i rifiuti in mezzo alla strada, di sanzionare chi non rispetta le ordinanze sindacali in materia di vendita di alcolici di notte. Siete diventati insomma tutori dell’ordine a tutto tondo".