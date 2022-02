Nel Livornese 2 decessi e 264 nuovi casi Covid

Il momento in cui un missile colpisce un grattacielo in centro a Kiev

Il dettaglio delle nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevate in 24 ore in provincia di Livorno e comunicate oggi, sabato 26 Febbraio

LIVORNO — Sono 264 i nuovi "casi Covid" accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno, che oggi conta anche altri due decessi di persone colpite da Covid-19. Questa la loro ripartizione per ambito territoriale e Comuni di residenza (in ordine per tasso di incidenza giornaliera sulla popolazione):

- Area livornese 140 casi: Capraia Isola 1, Collesalvetti 14, Livorno 125;

- Valli Etrusche 97 casi: Suvereto 7, Campiglia Marittima 13, Castagneto Carducci 8, Rosignano Marittimo 24, San Vincenzo 5, Cecina 18, Bibbona 2, Piombino 20;

- Isola d'Elba 27 casi: Marciana 4, Portoferraio 18, Capoliveri 3, Porto Azzurro 2.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati individuati 2.363 nuovi contagi da coronavirus Sars-Cov2 e rilevati 31 nuovi decessi (16 uomini e 15 donne con un'età media di 84,7 anni).