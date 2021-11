Nell'area livornese 57 classi in quarantena

Grande attenzione per la pattuglia BT e quel cellulare che non smette di squillare

Il dato, reso noto dalla Ausl Toscana nord ovest, riguarda i Comuni di Livorno e Collesalvetti. Aggiornamento anche su ricoveri Covid e vaccinazioni

LIVORNO — Nel bollettino settimanale della Azienda Usl Toscana nord ovest riguardante il Covid-19, tra i dati più significativi troviamo il numero delle classi oggi in quarantena: 57 nell'area livornese, che comprende i territori comunali di Livorno e Collesalvetti.

Nell'ultima settimana l'area livornese ha contato 212 nuovi casi positivi al coronavirus (Collesalvetti 23, Livorno 189), di cui 89 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni, a fronte di 97 guarigioni.

La percentuale dei residenti fra Livorno e Collesalvetti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino Covid-19 è complessivamente dell’84,8%.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, le persone oggi assistite all’ospedale di Livorno sono 19, 4 delle quali si trovano in terapia intensiva.