Cronaca Domenica 19 Aprile 2026 ore 20:31
Ragazzo 14enne cade in un pozzo
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari del 118
LIVORNO — Soccorsi attivati poco prima delle 20 di questa sera, 19 Aprile, per un ragazzo di 14 anni caduto in un pozzo alto circa 5 metri e all'interno erano presenti 60 centimetri di acqua.
È accaduto in una zona incolta vicino alla ferrovia tra Coteto e Salviano, fra via Campania e via Lazzara.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Livorno, l'ambulanza della Misericordia e l'automedica.
Il ragazzo è stato tratto in salvo con manovre Saf (speleo alpino fluviale) ed affidato alle cure del personale sanitario per il trasporto al Pronto soccorso in codice giallo.
Il pozzo era scoperto e successivamente gli agenti della polizia locale hanno richiesto ai vigili del fuoco l'intervento per la messa in sicurezza dello stesso.
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