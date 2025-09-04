Sabrina Impacciatore e l'incidente linguistico da Jimmy Fallon a The Tonight Show: «Oh mio Dio, ho davvero detto quella parola!?»
Attualità giovedì 04 settembre 2025 ore 09:00
Elezioni e voto domiciliare, come fare
Il servizio è rivolto agli elettori affetti da gravi infermità che non possono allontanarsi dall’abitazione.
LIVORNO — Entro lunedì 22 Settembre possono essere presentate al Comune di Livorno le richieste per usufruire del voto domiciliare.
Si tratta di un servizio rivolto agli elettori residenti o domiciliati a Livorno che non possono andare a votare in quanto affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dalla propria abitazione risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità.
Il voto a domicilio spetta anche agli elettori che dipendono in maniera continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Nella domanda, l’elettore deve dichiarare di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, indicando il proprio indirizzo e possibilmente un recapito telefonico.
Alla domanda occorre allegare una fotocopia/immagine del certificato elettorale e una apposita certificazione sanitaria, per il rilascio della quale si può contattare l’Unità Medicina Legale dell’Azienda Usl di Livorno tel. 0586 223938 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure inviando una mail all’indirizzo medicinalegale.livorno@uslnordovest.toscana.it indicando tutti i dati della persona richiedente, compreso un recapito telefonico.
La domanda di voto domiciliare, una volta completata, potrà essere direttamente presentata dai familiari entro lunedì 22 settembre presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Livorno, in piazza del Municipio n. 50 (Palazzo Anagrafe, primo piano), oppure per posta elettronica all’indirizzo elettorale@comune.livorno.it o ancora tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it.
Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Elettorale all'indirizzo mail elettorale@comune.livorno.it o telefonando ai numeri 0586 820449 - 820531 – 820749.
