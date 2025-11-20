Liposuzioni e interventi chirurgici per migliaia di euro, sequestrata clinica abusiva per cinesi a Roma
Politica giovedì 20 novembre 2025 ore 13:30
Mia Diop Bintou, ecco le deleghe
Ecco di cosa si occuperà la giovane livornese 23enne assessora regionale esterna, già designata vicepresidente della Giunta del Giani Bis
TOSCANA — Il presidente della giunta regionale Toscana Eugenio Giani ha reso note le deleghe attribuite agli assessori regionali che lo affiancheranno in questo suo secondo mandato.
Alla giovane assessora livornese, Mia Diop Bintou (Partito Democratico), già designata come vicepresidente della giunta regionale, sono state assegnate le seguenti deleghe: Pace, Cooperazione internazionale, Cultura della legalità e Partecipazione.
Per conoscere tutte le deleghe attribuite ai vari assessori si rinvia all'articolo a questo link.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI