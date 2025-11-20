Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 13:40 METEO:LIVORNO12°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
giovedì 20 novembre 2025
Tutti i titoli:
Darsena Europa, il Prefetto Dionisi commissario SIN, biomonitoraggio a Livorno e Piombino Mia Diop Bintou, ecco le deleghe "Pochi medici Usmaf, marittimi in difficoltà"
corriere tv
Liposuzioni e interventi chirurgici per migliaia di euro, sequestrata clinica abusiva per cinesi a Roma
Liposuzioni e interventi chirurgici per migliaia di euro, sequestrata clinica abusiva per cinesi a Roma

Politica giovedì 20 novembre 2025 ore 13:30

Mia Diop Bintou, ecco le deleghe

Condividi
L'assessora regionale Mia Diop Bintou e il presidente Eugenio Giani

Ecco di cosa si occuperà la giovane livornese 23enne assessora regionale esterna, già designata vicepresidente della Giunta del Giani Bis



TOSCANA — Il presidente della giunta regionale Toscana Eugenio Giani ha reso note le deleghe attribuite agli assessori regionali che lo affiancheranno in questo suo secondo mandato.

Alla giovane assessora livornese, Mia Diop Bintou (Partito Democratico), già designata come vicepresidente della giunta regionale, sono state assegnate le seguenti deleghe: Pace, Cooperazione internazionale, Cultura della legalità e Partecipazione.

Per conoscere tutte le deleghe attribuite ai vari assessori si rinvia all'articolo a questo link.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica e stanno operando i vigili del fuoco
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Darsena Europa, il Prefetto Dionisi commissario

Attualità

SIN, biomonitoraggio a Livorno e Piombino

Politica

Mia Diop Bintou, ecco le deleghe

Lavoro

"Pochi medici Usmaf, marittimi in difficoltà"