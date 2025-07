Zls, insediato il Comitato di indirizzo

L'assessore regionale Leonardo Marras: "E' l'inizio di una nuova fase per il rilancio dei territori interessati".

PROVINCIA DI LIVORNO — Diventa pienamente attiva la Zona logistica semplificata Toscana, permettendo così alle imprese dei territori coinvolti di accedere ai vantaggi che ne derivano. L’ultimo atto per renderla operativa, e cioè l'insediamento del Comitato di indirizzo, è stato infatti espletato oggi con la prima riunione del comitato. Grazie a questo ultimo adempimento la Zls potrà iniziare la sua azione, volta a semplificare le procedure amministrative e a favorire lo sviluppo economico nelle aree portuali, retroportuali, produttive, aeroportuali, logistiche e interportuali.

Il Comitato di Indirizzo avrà il compito di attuare le funzioni della Zls, di coordinare le procedure, di ridurre i tempi e di fornire supporto economico alle imprese.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvio della piena operatività della Zls, che rappresenta un passo concreto verso la semplificazione amministrativa e la promozione degli investimenti produttivi all’interno del suo perimetro”, ha detto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras.

"Si avvia finalmente una nuova fase strategica per il rilancio economico e logistico del territorio, nel segno dell’efficienza, della condivisione e della visione di lungo periodo. Il 2 settembre – ha aggiunto Marras - si terrà la prima seduta successiva all’insediamento, durante la quale sarà esaminato il piano di lavoro e verrà formalmente avviata la Consulta permanente. Questo organismo, di fondamentale importanza, è composto da tutte le amministrazioni territoriali coinvolte, nonché dai principali attori sociali: organizzazioni sindacali, associazioni di categoria regionali e di settore. L’obiettivo è garantire che ogni avanzamento dell’operato della Zona Logistica Semplificata sia frutto di un processo partecipativo ampio e condiviso, capace di valorizzare le competenze e le istanze della comunità economica interessata”.

Le Zone logistiche semplificate, insieme alle Zone economiche speciali, sono due strumenti introdotti dal governo nel 2018 che danno la possibilità alle Regioni di individuare delle zone funzionali basate sulle infrastrutture portuali, in cui si applicano condizioni incentivanti e amministrative particolarmente favorevoli alle imprese, per una durata massima di 7 anni prorogabili per ulteriori 7.

Si sviluppano così aree a forte capacità produttiva, in cui si instaurano regimi economico-giuridici favorevoli in deroga alla normativa ordinaria, strettamente connesse con i principali poli logistici (porti, interporti). In tali aree opera inoltre il credito di imposta a sostegno investimenti previsto dall’art.13 del decreto legge 60/2024.

In Toscana è stata configurata una struttura di Zls ‘policentrica’, che punti cioè a coinvolgere ed integrare funzionalmente, a partire dalle 4 aree portuali della Costa ovvero Livorno, Piombino, Marina di Carrara, Portoferraio, le altre principali infrastrutture logistiche regionali quali l’interporto toscano Amerigo Vespucci di Guasticce a Livorno e l’aeroporto di Pisa come nodi di prossimità, nonché l’interporto Toscana centrale di Prato come nodo di collegamento modale.



La composizione del Comitato di indirizzo. L’organo è composto dai seguenti rappresentanti: il presidente della Regione o il suo delegato, i presidenti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale; un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del Made in Italy. E ancora l’amministratore unico del Consorzio industriale che insiste nell’area, vale a dire il Consorzio per la Zona industriale apuana (Zia), un rappresentante delle Camere di Commercio che insistono sul territorio, i presidenti delle province di Massa-Carrara, Livorno, Prato e Pisa (come uditori), il presidente della Città Metropolitana di Firenze (uditore), infine (anch'essi come uditori) i sindaci di Carrara, Collesalvetti, Campi Bisenzio, Livorno, Massa, Piombino, Pisa, Portoferraio e Prato.



Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla Zls Toscana sono reperibili nella pagina dedicata del sito della Regione (https://www.regione.toscana.it/zona%20logistica%20semplificata).