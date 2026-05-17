Cronaca Domenica 17 Maggio 2026 ore 18:30
Auto a fuoco sul Romito, traffico bloccato
Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non risultano persone ferite
LIVORNO — Un'auto ha preso fuoco e il traffico è stato bloccato poco verso 16,30 sull'Aurelia, nella zona del Romito, nel tratto sud dopo Livorno.
La vettura era parcheggiata vicina ad altre di persone andate al mare, vista la bella giornata di sole.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno.
La colonna di fumo nero è stata avvistata anche da Montenero.
L'incendio dell'auto è scoppiato sopra Cala del Leone, vicino ad un'area di macchia mediterranea.
Molti automobilisti sono tornati indietro. Sul posto intervenuti anche i carabinieri. Al momento non risultano persone ferite.
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