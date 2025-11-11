Autoparco il Faldo, tavolo in Prefettura

Ecco cosa è emerso durante la riunione con le istituzioni e le parti coinvolte e il sindacato Usb

LIVORNO — Si è svolta oggi in Prefettura, convocata dal Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, una riunione dedicata all’esame della situazione dell’autoparco de Il Faldo, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’USB, di Confindustria, della Regione Toscana – con la presenza dell’Unità di Crisi regionale – e le società QuickPoint, che gestisce in appalto l’attività, e XCA, titolare dell’area logistica.

L’incontro, come si legge in una nota della Prefettura, si è svolto in un clima di confronto costruttivo e ha consentito di approfondire le prospettive di rilancio del sito, anche alla luce delle possibilità di supporto che potranno essere attivate attraverso l’Unità di Crisi della Regione Toscana per offrire assistenza e strumenti di protezione ai lavoratori eventualmente in esubero.

"È stato un incontro proficuo – ha dichiarato il Prefetto Dionisi – nel corso del quale ho richiesto a QuickPoint l’impegno a congelare i procedimenti di licenziamento riguardanti tre lavoratori, al fine di consentire un confronto sereno e la ricerca condivisa di soluzioni per superare la crisi. L’obiettivo è chiaro: non lasciare indietro nessuno e salvaguardare tutti i lavoratori".

Il Prefetto ha inoltre sottolineato che, parallelamente alla gestione dell’emergenza, sarà necessario lavorare in una prospettiva di medio e lungo periodo "per riportare a Livorno quel lavoro e quei gruppi che negli ultimi tempi hanno abbandonato il capoluogo labronico, restituendo centralità al polo logistico de Il Faldo. Un obiettivo che si inserisce nella più ampia visione di sviluppo del porto di Livorno e del suo futuro legato alla Darsena Europa".