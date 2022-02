Covid, 116 i nuovi contagi e 2 i decessi

Il dettaglio delle nuove positività al coronavirus rilevate quotidianamente in provincia di Livorno e comunicate oggi, lunedì 28 Febbraio

LIVORNO — Sono 2 i decessi e 116 i nuovi "casi Covid" accertati in provincia di Livorno nelle ultime 24 ore, un dato che come ogni lunedì risente del minor numero di tamponi analizzati nel weekend. Per quanto riguarda i ricoveri Covid-19 agli Spedali Riuniti, rispetto a ieri la situazione è sostanzialmente stabile: 56 i degenti in reparto ordinario (uno in meno) e 6 in terapia intensiva (uno in più).

Questa la ripartizione dei nuovi contagi per ambito territoriale e Comuni di residenza (in ordine per tasso di incidenza giornaliera sulla popolazione):

- Area livornese 63 casi: Collesalvetti 6, Livorno 57;

- Valli Etrusche 31 casi: Castagneto Carducci 6, Rosignano Marittimo 10, Suvereto 1, Campiglia Marittima 3, Cecina 5, Piombino 5, San Vincenzo 1;

- Isola d'Elba 22 casi: Capoliveri 4, Portoferraio 11, Campo nell'Elba 4, Marciana Marina 1, Marciana 1, Porto Azzurro 1;

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati individuati complessivamente 1.008 nuovi casi di positività al virus e 23 decessi di persone colpite da Covid-19 (14 uomini e 9 donne con un'età media di 83,4 anni).