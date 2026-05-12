Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 10:36 METEO:LIVORNO14°20°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Giovedì 14 Maggio 2026
Tutti i titoli:
Dai servizi sociali finisce in carcere Sclerosi multipla, Moscato all'incontro Aism Crisi Konecta, incontro col Prefetto Scritte offensive contro Bandecchi
corriere tv
Claudia Gerini: «Sono cintura nera di Taekwondo. Mi piace sapermi autodifendere»
Claudia Gerini: «Sono cintura nera di Taekwondo. Mi piace sapermi autodifendere»

Cronaca Giovedì 14 Maggio 2026 ore 10:36

Dai servizi sociali finisce in carcere

Condividi
Carabinieri livorno

Un 49enne è stato arrestato dopo aver commesso altri reati mentre era in regime alternativo al carcere



LIVORNO — I carabinieri della Stazione di Montenero hanno eseguito, a carico di un 49enne di origini pugliesi ma domiciliato in zona, con numerosi precedenti, un’ordinanza che sospende la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con permanenza notturna, di cui beneficiava a seguito di reati commessi in precedenza nel sud Italia.

La misura cautelare è stata aggravata ed è stata ripristinata la detenzione in carcere. L’uomo, come riferito dai carabinieri, sarebbe indagato per avere commesso in concorso con altri il reato di lesioni personali aggravate in Puglia. 

L’attività dei carabinieri di Montenero è scaturita da un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di Livorno in quanto l’uomo, resosi nel frattempo responsabile anche di condotte di reato contro la persona, avrebbe in questo modo violato le prescrizioni imposte a suo carico dalla previgente misura alternativa alla detenzione; tale circostanza ha fatto scattare l’inasprimento della misura a suo carico. 

Quindi in seguito a tali condotte illecite, il regime alternativo non è stato più ritenuto misura idonea e sufficiente e l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la locale casa circondariale per il ripristino del regime detentivo.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Le scritte con lo spry color fucsia sono state fatte di notte nel locale affittato per la sede del movimento
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Dino Fiumalbi

new
Franco Cambi

VI PRESENTO I MIEI...

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Dai servizi sociali finisce in carcere

Attualità

Sclerosi multipla, Moscato all'incontro Aism

Lavoro

Crisi Konecta, incontro col Prefetto

Cronaca

Scritte offensive contro Bandecchi