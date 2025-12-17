Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 18 dicembre 2025
Attualità mercoledì 17 dicembre 2025 ore 17:00

Darsena Europa, connessione stradale ad Anas

Condividi

Il Prefetto Dionisi ha parlato di attivare una convenzione con Anas. Ecco cosa è emerso dal tavolo della Cabina di regia per l'opera



LIVORNO — Si è tenuta oggi la prima riunione del tavolo tematico sull’interconnessione stradale della Darsena Europa, alla presenza dell’Autorità di Sistema Portuale, di Anas, della Capitaneria di Porto, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Toscana.

"L’incontro – ha dichiarato il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi – dà attuazione alle decisioni della Cabina di Regia e segna un’accelerazione concreta dell’intero progetto della Darsena Europa. In questo percorso desidero ringraziare il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Governo per il forte sostegno assicurato alla realizzazione di quest’opera strategica".

Nel corso della riunione è emersa la volontà di procedere a una convenzione per affidare ad Anas la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’interconnessione stradale.

"La progettazione – ha aggiunto Dionisi – è il passaggio indispensabile per rendere pienamente operativa la Darsena Europa e per definire in modo serio e credibile anche il tema delle risorse".

«Il percorso – ha concluso il Prefetto – proseguirà senza rallentamenti. A breve sarà riconvocato il tavolo sull’interconnessione stradale e, subito dopo le festività, quello dedicato all’interconnessione ferroviaria".

