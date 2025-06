Fiom a difesa dell'automotive

Il segretario Fiom Braccini: "Magna a Guasticce e Pierburg a Livorno: ultimi stabilimenti automotive, la Fiom impegnata a difenderli con forza".

PROVINCIA DI LIVORNO — Massimo Braccini, segretario generale Fiom Livorno e Grosseto, interviene dopo la firma di un accordo relativo allo stabilimento Magna di Guasticce.

Braccini spiega che "è stato firmato un accordo quadro tra Comune di Livorno e Collesalvetti, Regione Toscana, Organizzazioni Sindacali e direzione azienda Magna per lo stabilimento di Guasticce, un importante passo di attenzione verso il sito produttivo e i suoi lavoratori. Altresì, qualche giorno fa, presso la sede di Confindustria di Livorno, è stato siglato un accordo con l’azienda Pierburg, altra realtà storica dell’automotive livornese. Alla Pierburg è stato rinnovato per un ulteriore anno il contratto di solidarietà, visto il permanere della riduzione dei volumi produttivi, con un accordo migliorativo rispetto al precedente che riduce significativamente l’impatto sulla riduzione salariale dei lavoratori. Questi due stabilimenti rappresentano oggi gli ultimi presidi industriali automotive sul territorio livornese, con un ruolo strategico fondamentale per l’occupazione e lo sviluppo locale".

"La Fiom - prosegue Braccini - riconosce questi progressi, ma sottolinea che si tratta solo di una base da cui partire. Serve un impegno concreto, chiaro e vincolante per garantire un futuro stabile e duraturo alla Magna a Guasticce e alla Pierburg di Livorno".

"Pur apprezzando il lavoro e la buona volontà dei manager locali, - aggiunge Braccini - è indispensabile che le scelte strategiche — spesso decise a livelli aziendali superiori — vengano formalizzate con impegni scritti e sottoposti a un monitoraggio rigoroso. In questo contesto, è fondamentale il ruolo attivo del Governo nazionale, chiamato a sostenere il settore con politiche industriali mirate e misure economiche urgenti, coordinate a livello territoriale, regionale e nazionale. I contratti di solidarietà in vigore alla Magna scadranno ad aprile, e questo pone l’urgenza di definire soluzioni strutturali per assicurare continuità occupazionale anche oltre tale data".

"Le priorità della Fiom riguardo la Magna sono chiare: - prosegue Braccini - impegni vincolanti sul mantenimento della produzione e degli investimenti a Guasticce;• piano industriale; tutela dei posti di lavoro, evitando lo spopolamento progressivo dello stabilimento; attivazione di un tavolo permanente di confronto e monitoraggio con la partecipazione sindacale; programmi di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori, in linea con le trasformazioni del settore".

"Le priorità della Fiom riguardo Pierburg (gruppo Rheinmetall): Rheinmetall ha annunciato la dismissione dell’ intera divisione automotive a livello globale, con l’intenzione dichiarata di concentrarsi esclusivamente sul settore della difesa", aggiunge Braccini.

"A quanto pare si tratta di una decisone già presa, che coinvolge anche lo stabilimento di Livorno. - prosegue il segretario Fiom - Richiediamo clausole vincolanti per mantenere lo stabilimento attivo, conoscere chi sono i soggetti interessati all’acquisto e quali sono i loro piani industriali. Confronto preventivo prima di qualsiasi passaggio di proprietà, norme anti- delocalizzazione, garanzie scritte su continuità produttiva e salvaguardia occupazionale. Un’analisi comparativa fatta dalla Fiom dei siti Rheinmetall nel mondo evidenzia come Pierburg a Livorno sia tra i migliori per capacità produttive, ricerca, sviluppo e competenze professionali— un patrimonio industriale strategico da difendere e valorizzare".

"Il settore automotive sta cambiando rapidamente e le vecchie ricette non bastano più. Per questo è essenziale che Magna e Pierburg vengano inserite in modo organico e strategico nel tavolo nazionale automotive, contribuendo a una visione industriale aggiornata, capace di valorizzare i siti livornesi e di garantirne la sostenibilità futura. Questi due stabilimenti rappresentano oggi gli ultimi poli automotive di Livorno. La Fiom è determinata a fare tutto il possibile per preservarli, seguendo con attenzione e rigore ogni sviluppo, in un rapporto aperto e democratico con i lavoratori", conclude Braccini.