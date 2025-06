Scherma, i toscani fanno incetta di medaglie

Giulio Lombardi e Tommaso Martini campioni del Mondo nel fioretto, Pietro Torre ed Edoardo Cantini oro nella sciabola. Argento per Irene Bertini

DUBAI — I livornesi Pietro Torre, Edoardo Cantini e Giulio Lombardi, l'aglianese Tommaso Martini, i pisani Irene Bertini e Matteo Iacomoni. Gli atleti toscani impegnati a Dubai per i campionati del mondo giovani e cadetti hanno fatto incetta di medaglie

I livornesi Pietro Torre (già argento nella sciabola individuale) e Edoardo Cantini si sono laureati campioni del mondo di sciabola maschile a squadre. I due toscani e i compagni di squadra Lorenzo Ottaviani e Giorgio Marciano sono saliti sul tetto del mondo battendo in finale la Romania con il punteggio di 45-41.

La Toscana si colora d'oro anche nella prova di fioretto maschile a squadre con Tommaso Martini e Giulio Lombardi. Per il carabiniere che si allena al Club Scherma Agliana e il campione europeo del Fides Livorno una giornata perfetta insieme ai compagni Jacopo Bonato e Damiano Di Veroli. Una gara che li ha visti salire sul tetto del mondo in finale contro la Francia per 45-28.

La squadra femminile di fioretto (Irene Bertini è la seconda a sinistra)

Nel fioretto femminile a squadre medaglia d'argento per la pisana dei carabinieri Irene Bertini e per le compagne Giulia Amore, Carlotta Ferrari e Benedetta Pantanetti dopo una giornata quasi perfetta che le ha viste perdere nell’atto conclusivo contro gli Usa per 45-33.

Terzo gradino del podio per Matteo Iacomoni che si è aggiudicato la medaglia di bronzo nel fioretto individuale cadetti.