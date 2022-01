Covid nel Livornese, 977 nuovi contagi e 5 decessi

Il dettaglio per Comune di residenza delle nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente sul territorio e comunicate oggi, 16 Gennaio

LIVORNO — Sono 977 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevati fra la popolazione della provincia di Livorno nell'arco delle ultime 24 ore e comunicati oggi, domenica 16 Gennaio 2022. Si tratta di un numero inferiore alla media degli ultimi giorni e a quello di ieri (1.105). Di seguito la ripartizione dei nuovi casi Covid-19 per ambito territoriale e Comuni di residenza, questi ultimi in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione.

Area livornese 605 casi: Collesalvetti 70, Livorno 535.

Valli etrusche 323 casi: Campiglia Marittima 44, San Vincenzo 20, Rosignano Marittimo 86, Bibbona 9, Piombino 86, Castagneto Carducci 22, Cecina 51, Suvereto 5.

Isola d'Elba 49 casi: Marciana 5, Portoferraio 23, Campo nell'Elba 8, Porto Azzurro 4, Marciana Marina 2, Capoliveri 4, Rio 3.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 10.287 nuovi casi di positività al virus (ieri 11.761) e 32 decessi di persone colpite da Covid-19, 5 delle erano residenti in provincia di Livorno. A morire 12 uomini e 20 donne con un'età media di 81,9 anni.

I toscani ricoverati per Covid-19 oggi sono 1.368 (19 in più rispetto a ieri), 127 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (4 in più).