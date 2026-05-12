Ponte via Collinet, Giani all'inaugurazione

Viabilità e sicurezza idraulica a Livorno, il nuovo ponte è stato realizzato grazie all’impegno del Genio civile di Regione Toscana

LIVORNO — Un collegamento strategico molto atteso dai cittadini e un lotto importante nell’ottica di ridisegnare la viabilità di Livorno e al contempo migliorare la sicurezza idraulica a seguito dell’alluvione che ha pesantemente colpito la città nel settembre del 2017.

Il nuovo ponte di via Collinet, intervento realizzato grazie all’impegno del Genio civile di Regione Toscana, è stato inaugurato questo pomeriggio alla presenza del presidente Eugenio Giani.

“Sappiamo quanto sia centrale questo intervento - ha detto il presidente Giani - nell’opera complessiva che stiamo portando avanti per ridisegnare la viabilità, restituendo collegamenti scorrevoli e funzionali per i cittadini e al contempo realizzare quelle opere idrauliche che sono fondamentali per proteggerli da nuovi rischi. La nostra attenzione è massima e oggi con il nuovo ponte vede la luce una nuova tappa significativa di questo percorso, nel quale come Regione Toscana, insieme al sindaco Luca Salvetti, siamo fortemente impegnati ”.



Per quanto riguarda gli interventi per la sicurezza idraulica i lavori hanno avuto come obiettivo la sistemazione complessiva del Rio Ardenza e degli affluenti. Per il Rio Ardenza è stato ottenuto l’aumento della capacità di deflusso mediante la riprofilatura della sezione idraulica che è stata allargata.

La risagomatura ha comportato la necessità di realizzare nuovi argini. Adeguamento idraulico anche del Rio Vallecorsa mediante stombamento dell’alveo del vecchio tracciato, un nuovo alveo e scatolare di attraversamento di via Collinet.



Per quanto riguarda la rete stradale, è stato realizzato un nuovo ponte carrabile a campata unica su via Collinet con i collegamenti sulla viabilità esistente. I lavori appena conclusi hanno visto il rifacimento completo del ponte esistente lungo il nuovo asse stradale e il raccordo con la viabilità limitrofa attraverso una nuova rotatoria.

L'apertura al traffico è prevista per il prossimo mercoledì 20 Maggio 2026.



Rimangono da realizzare i lavori nel tratto in corrispondenza di Via Monterotondo, dove è previsto il rifacimento del relativo ponte di attraversamento sul Rio Ardenza e icollegamenti con la viabilità esistente (Via di Popogna).

Una volta realizzato il ponte, sarà possibile procedere al completamento dei lavori di adeguamento della sezione idraulica del Rio Ardenza e dei nuovi argini.