Encomi dalla Regione alla Polizia provinciale

La consegna dei riconoscimenti in occasione della seconda Giornata della Polizia Locale

LIVORNO — Nell’ambito della seconda Giornata della Polizia Locale, promossa dalla Regione Toscana, in programma oggi, sabato 16 Maggio, alla Fortezza da Basso di Firenze, sei agenti della Polizia Provinciale di Livorno hanno ricevuto dal presidente Eugenio Giani gli attestati di encomio per la loro attività di indagine nel settore della tutela dell’ambiente.

Gli agenti che hanno ricevuto gli economi, accompagnati dal comandante Maurizio Trusendi, sono il vice comandante vicario Rossano Del Rio, il vice comandante Emanuele Pillitteri, il coordinatore Alessandro Moretti, il coordinatore Alessandro Maritan, l’agente scelto Vittoria Luperi e l’agente scelto Giorgio Spadoni.



Alla cerimonia erano presenti la consigliera provinciale Lia Galli e la dirigente del Settore tecnico Ilaria Buti.



La Giornata della Polizia locale è stata istituita dalla Regione Toscana il 16 Maggio in quella data, nel 1975, fu approvata la legge regionale che adottò il Gonfalone della Regione con al centro il Pegaso. Un’immagine, segno di appartenenza e servizio ai cittadini, che rende omaggio a chi quel simbolo lo porta sulle divise ogni giorno: la Polizia Locale, Urbana, Comunale e Provinciale dei 273 comuni e delle 9 province del territorio toscano.



Gli attestati di merito agli operatori della Polizia Locale della Provincia di Livorno sono un riconoscimento per l’attività di indagine che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi in un sito industriale.



Le investigazioni hanno poi accertato la presenza di ulteriori quantitativi di rifiuti pericolosi interrati a varie profondità, che costituivano un grave pericolo di inquinamento della falda acquifera, in una località ad intensa produzione agricola di pregio.



Nelle immediate vicinanze del sito, infatti, erano stati più volte segnalati dai residenti della zona, miasmi di solventi.



Nel corso delle successive operazioni di bonifica dei solventi interrati, alcuni contenitori si erano rotti causando la dispersione di vapori altamente nocivi per la salute. Gli operatori della Polizia Provinciale che assistevano agli interventi, si sono prodigati nell'allontanare e mettere in sicurezza gli addetti alla bonifica ed i dipendenti dell’attività produttiva.



Gli agenti provinciali hanno poi informato l'autorità giudiziaria che ha predisposto il rinvio a giudizio dei presunti responsabili. Il dibattimento è tuttora in corso.



“Siamo lieti per questi riconoscimenti – ha sottolineato il comandante Trusendi – che testimoniano l’importanza della presenza della polizia locale a presidio dei territori. Per quanto riguarda il Corpo della Polizia Provinciale si tratta di un lavoro imprescindibile a tutela della sicurezza delle persone, in particolar modo durante le emergenze ambientali e del controllo, salvaguardia e difesa dell’ambiente stesso. Per questo è quanto mai urgente che nella legge delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale, approvata proprio questa settimana dalla Camera, oltre alla individuazione di precise competenze e funzioni, ci sia anche la necessaria attenzione a garantire risorse umane, economiche e strumentali adeguate ai compiti che la Polizia locale è chiamata a svolgere”.