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Attualità Mercoledì 23 Aprile 2025 ore 10:25

Riconversiome raffineria Eni, nuovo incontro

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L'incontro si terrà presso la Prefettura di Livorno e avrà come focus il futuro dei lavoratori



LIVORNO — Presso il Palazzo del Governo di Livorno, al piano primo il 24 aprile si svolgerà un incontro per discutere della futura trasformazione e riconversione dello stabilimento Eni di Livorno in Bioraffineria che desta particolare apprensione nelle Organizzazioni Sindacali per la possibile contrazione dei posti di lavoro.

Alla riunione prenderanno parte i Sindaci di Livorno e di Collesalvetti, il Direttore dello Stabilimento ENI di Collesalvetti, le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, il Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, il Presidente della Camera di Commercio Maremma e Tirreno e il Direttore Generale CNA Livorno. 

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