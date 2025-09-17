Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 17 settembre 2025
Revocati due divieti di balneazione Covid, in 7 giorni 8 nuovi contagi Lega Piombino, "cambiare direzione è possibile" Costantino vuole portare la costa in Regione

Elezioni

Elezioni mercoledì 17 settembre 2025 ore 12:51

Lega Piombino,

Lega Piombino, "cambiare direzione è possibile"

PIOMBINO. "Dopo decenni di strapotere della sinistra, la nostra Regione può finalmente voltare pagina"

Elezioni mercoledì 17 settembre 2025 ore 12:41

Costantino vuole portare la costa in Regione

Costantino vuole portare la costa in Regione

CECINA. Con la sua candidatura a sostegno di Giani rilancia l’idea nata alla Biennale del Mare e un Assessorato regionale per la costa

Balena spiaggiata a Livorno davanti alla terrazza Mascagni
Balena spiaggiata a Livorno davanti alla terrazza Mascagni

Elezioni mercoledì 17 settembre 2025 ore 12:31

"Tortolini scelto dal centrodestra, voterà Giani"

CAMPIGLIA MARITTIMA. Albertoni (Cambiamo Futuro): "Centrodestra dovrà fare i conti con il loro candidato sindaco alle amministrative che ora sostiene Giani alle regionali"

Elezioni domenica 14 settembre 2025 ore 06:00

Mazzantini,

Mazzantini, "ecco perchè mi candido"

MARCIANA MARINA. Umberto Mazzantini annuncia la sua candidatura al Consiglio regionale nella lista di Avs

Elezioni sabato 13 settembre 2025 ore 19:35

Landi,

Landi, "portare voce dei territori in Regione"

PORTOFERRAIO. Marco Landi, consigliere regionale di Fdi e candidato: "Sanità, lavoro, trasporti: priorità che meritano attenzione e soluzioni, all'insegna della concretezza e non dell'ideologia".

Elezioni domenica 12 maggio 2024 ore 12:13

Sfida a cinque per il Comune di Collesalvetti

Sfida a cinque per il Comune di Collesalvetti

COLLESALVETTI . Fra i candidati però non risulta il sindaco uscente. Ecco i nomi dei candidati a sindaco

Elezioni sabato 11 maggio 2024 ore 13:19

Sei candidati a sindaco e 19 liste

Sei candidati a sindaco e 19 liste

LIVORNO . Allo scoccare nel mezzogiorno ecco tutti i nomi dei candidati a sindaco di Livorno. Salvetti corre per il secondo mandato

Elezioni giovedì 08 settembre 2022 ore 18:40

I programmi dei partiti in corsa

I programmi dei partiti in corsa

POLITICHE. Ecco le proposte dei partiti che prenderanno parte alle elezioni del 25 Settembre per eleggere il nuovo parlamento italiano

Elezioni giovedì 08 settembre 2022 ore 13:00

I candidati alle Politiche in provincia di Livorno

I candidati alle Politiche in provincia di Livorno

PROVINCIA DI LIVORNO. Definite le liste per il rinnovo del Parlamento. Tra i nomi sulle schede gli elettori potranno scegliere chi eleggere alla Camera ed al Senato

Elezioni giovedì 02 settembre 2021 ore 00:28

Elezioni comunali 2021, disposizioni per la propaganda elettorale

Elezioni comunali 2021, disposizioni per la propaganda elettorale

.. In Toscana sono interessati 31 comuni per eleggere i nuovi sindaci. Le disposizioni AgCom per la propaganda elettorale e la mappa di dove si vota

Elezioni lunedì 03 giugno 2019 ore 16:27

Carina Vitulano appoggia Salvetti

Carina Vitulano appoggia Salvetti

LIVORNO. La lista Livorno in Comune "Spinge con grande convinzione a esprimere il nostro appoggio alla candidatura di Luca Salvetti"

Elezioni venerdì 31 maggio 2019 ore 14:10

Centrosinistra-Buongiorno Livorno, salta l'accordo

Centrosinistra-Buongiorno Livorno, salta l'accordo

LIVORNO. Le forze politiche rendono noto che "Non è stata raggiunta una convergenza né sull’ipotesi di un apparentamento né su quella di un accordo politico"

Elezioni mercoledì 29 maggio 2019 ore 17:08

Ballottaggio, Potere al Popolo non dà indicazioni

Ballottaggio, Potere al Popolo non dà indicazioni

LIVORNO. Potere al Popolo di Livorno cresce alle amministrative e, per il ballottaggio, lascia libertà di scelta ai suoi elettori

Elezioni lunedì 27 maggio 2019 ore 10:00

Risultati LIVORNO primo turno

Risultati LIVORNO primo turno

.. Elezioni AMMINISTRATIVE 2019

Elezioni lunedì 27 maggio 2019 ore 10:00

Risultati COLLESALVETTI primo turno

Risultati COLLESALVETTI primo turno

.. Elezioni AMMINISTRATIVE 2019

Elezioni sabato 25 maggio 2019 ore 00:15

Come si vota per il Comune

Come si vota per il Comune

.. I seggi sono aperti solo domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23. Tutte le cose da sapere

Elezioni sabato 25 maggio 2019 ore 00:10

I voti ai sindaci alle elezioni del 2014

I voti ai sindaci alle elezioni del 2014

.. Elezioni comunali 2014 a Livorno e Collesalvetti: risultati, percentuali e seggi in consiglio

Elezioni sabato 25 maggio 2019 ore 00:05

Come si vota per l'Europa

Come si vota per l'Europa

.. Le urne sono aperte solo domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23. Tutto quello che c'è da sapere sulle modalità di voto per le elezioni europee

Elezioni sabato 25 maggio 2019 ore 00:00

Gli eletti ed i voti alle Europee 2014

Gli eletti ed i voti alle Europee 2014

.. I risultati nella Circoscrizione Toscana, Umbria, Marche, Lazio. I voti, i seggi ai partiti e le preferenze ai candidati eletti al parlamento europeo

Elezioni giovedì 23 maggio 2019 ore 09:51

Micillo, Ricciardi e Berti a Livorno

Micillo, Ricciardi e Berti a Livorno

LIVORNO. Sopralluogo del sottosegretario all’Ambiente Micillo e dei deputati toscani Ricciardi (M5S) e Berti (M5S) nei SIN di Livorno e Piombino

Elezioni mercoledì 22 maggio 2019 ore 10:01

Potere al Popolo critica le scelte sulla sanità

Potere al Popolo critica le scelte sulla sanità

LIVORNO. "Da un'indagine de Il sole 24 ore è stato evidenziato lo stato pessimo della sanità livornese: nella classifica nazionale siamo 102 esimi"

Elezioni mercoledì 22 maggio 2019 ore 09:42

Salvetti e le proposte sul lavoro

Salvetti e le proposte sul lavoro

LIVORNO. Ultimi giorni di campagna elettorale per il candidato del centro sinistra. In attesa dell'ultima iniziativa ecco una proposta

Elezioni lunedì 20 maggio 2019 ore 15:57

"Ospedale, da Pd e M5s nove anni di presa in giro"

LIVORNO. Forza Italia in conferenza stampa col Capogruppo regionale Maurizio Marchetti e il Coordinatore provinciale a Livorno Maristella Bottino

Elezioni lunedì 20 maggio 2019 ore 10:19

"Grotta delle Fate, il Municipio si è dimenticato"

LIVORNO. Attacco di Livorno in Comune per la situazione di Grotta delle Fate. "Il centro commerciale è isolato per i lavori al fosso"

Elezioni lunedì 20 maggio 2019 ore 10:13

"E adesso lavoro a Livorno"

LIVORNO. Incontro promosso da Potere al Popolo e Buongiorno Livorno dove si parlerà di come rilanciare i temi del lavoro sul territorio

Elezioni lunedì 20 maggio 2019 ore 10:09

"Il reddito di cittadinanza a 40mila toscani"

LIVORNO. A Livorno è intervenuto il deputato Berti del M5S: “Con il reddito di cittadinanza 40mila cittadini toscani saranno inclusi nella società”

Elezioni domenica 19 maggio 2019 ore 18:25

"Per Livorno" si impegna su venti punti chiave

LIVORNO. Barbara La Comba ed i candidati della Lista civica Per Livorno insieme hanno sottoscritto un impegno con la città in 20 punti

Elezioni venerdì 17 maggio 2019 ore 22:14

Salvini, presenza annunciata e poi smentita

Salvini, presenza annunciata e poi smentita

LIVORNO. Il leader della Lega era atteso per un comizio domenica alle ore 18 in piazza XX settembre, dopo poche ore il dietrofront

Elezioni venerdì 17 maggio 2019 ore 14:39

Visita del ministro Bonafede al tribunale

Visita del ministro Bonafede al tribunale

LIVORNO. Il deputato del MoVimento Cinque Stelle, Francesco Berti, interviene in merito alla visita di questa mattina al Tribunale di Livorno del Ministro

Elezioni giovedì 16 maggio 2019 ore 15:11

Protezione civile, candidati a sindaco a confronto

Protezione civile, candidati a sindaco a confronto

LIVORNO. "Prevenzione è; un adeguato sistema di protezione civile". Sabato 18 maggio la funzione pubblica Cgil incontra i candidati a sindaco

Elezioni sabato 11 maggio 2019 ore 14:53

Walter Veltroni a Livorno per sostenere Salvetti

Walter Veltroni a Livorno per sostenere Salvetti

LIVORNO. L'ex sindaco di Roma sarà al circolo Arci Norfini per una cena in sostegno della campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra

Elezioni giovedì 09 maggio 2019 ore 12:21

Il Partito Comunista fa il giro dei quartieri

Il Partito Comunista fa il giro dei quartieri

LIVORNO. ​Il partito comunista italiano sabato mattina inizia il suo tour dei quartieri cittadini dal centro. Si comincia dal centro

Elezioni martedì 07 maggio 2019 ore 10:07

La squadra di Per Livorno Insieme

La squadra di Per Livorno Insieme

LIVORNO. Foto di gruppo alla Fortezza Nuova "A testimoniare l'impegno della Lista Civica Per Livorno Insieme nella riqualificazione del valore della citta'"

Elezioni lunedì 06 maggio 2019 ore 15:01

I candidati a sindaco a confronto

I candidati a sindaco a confronto

LIVORNO. Sabato 11 maggio i candidati a sindaco di Livorno si confrontano sul futuro delle gare remiere. L'incontro è promosso dall'associazione Barontini

Elezioni lunedì 06 maggio 2019 ore 11:48

L'inceneritore diventa terreno di scontro

L'inceneritore diventa terreno di scontro

LIVORNO. Dopo che il sindaco Nogarin, ora candidato alle Europee, ne ha annunciato la chiusura, da registrare il duro attacco del sindaco di Parma

Elezioni sabato 04 maggio 2019 ore 11:13

Giorgia Meloni a Livorno per sostenere Romiti

Giorgia Meloni a Livorno per sostenere Romiti

LIVORNO. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto tappa in città per una iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra

Elezioni giovedì 02 maggio 2019 ore 16:39

Nogarin esulta,

Nogarin esulta, "Inceneritore chiuso nel 2021"

LIVORNO. "L’inceneritore di Livorno cesserà la propria attività al termine concordato, ovvero a fine 2021", ha comunicato il sindaco

Elezioni sabato 13 aprile 2019 ore 10:37

Per Livorno Insieme inaugura la sede

Per Livorno Insieme inaugura la sede

LIVORNO. All'appuntamento, in programma alle 16, sarà presente il candidato sindaco Barbara La Comba. Questa mattina gazebo alla Leccia Foto

Elezioni venerdì 05 aprile 2019 ore 15:52

Europee, Nogarin ce l'ha fatta, sarà candidato

Europee, Nogarin ce l'ha fatta, sarà candidato

LIVORNO. Il sindaco di Livorno ha superato anche il secondo scoglio delle primarie interne al M5s e sarà candidato nella lista Italia Centrale

Elezioni venerdì 01 marzo 2019 ore 11:41

Bruciati candidato sindaco di Buongiorno Livorno

Bruciati candidato sindaco di Buongiorno Livorno

LIVORNO. Ufficiale l'investitura dell'attuale capogruppo in consiglio comunale in vista delle elezioni di marzo. Molto vicino l'accordo con Potere al Popolo

Elezioni sabato 23 febbraio 2019 ore 17:50

Il centrosinistra punta su Luca Salvetti

Il centrosinistra punta su Luca Salvetti

LIVORNO. Il giornalista livornese sarà il candidato a sindaco appoggiato da Pd e dalle altre foze del centrosinistra in vista delle prossime amministrative

Elezioni venerdì 22 febbraio 2019 ore 14:28

Ufficiale, Stella Sorgente candidata sindaco M5s

Ufficiale, Stella Sorgente candidata sindaco M5s

LIVORNO. L'attuale vicesindaca ha ricevuto il via libera dal meetup labronico per candidarsi a prima cittadina. Nogarin, invece, correrà per le europee

Elezioni mercoledì 20 febbraio 2019 ore 12:35

Nogarin si candida alle elezioni europee

Nogarin si candida alle elezioni europee

LIVORNO. Il sindaco di Livorno rompe gli indugi e annuncia la candidatura per le elezioni europee con il Movimento Cinque Stelle

Elezioni sabato 02 febbraio 2019 ore 23:45

Elezioni, a Livorno la Lega candida una manager

Elezioni, a Livorno la Lega candida una manager

LIVORNO. In vista delle prossime elezioni che si terranno in primavera, il Carroccio propone una giovane dirigente d'azienda a sindaco, Giulia Pacciardi

Un 35enne è stato arrestato daglo agenti della polizia di Stato intervenuti nel quartiere di Venezia. La ricostruzione dei fatti

